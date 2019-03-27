В Казахстане потерпел крушение министерский вертолет

Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана упал и полностью сгорел в Кызылординской области.

По предварительным данным, имеются жертвы. Об этом сообщил официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов, передают "РИА Новости".

"На борту находилось 13 человек", – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Казахстана.

24tv.ua

Вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

В Министерстве обороны инициировали создание специальной комиссии, которая приказом министра обороны генерал-майора Н. Ермекбаева была направлена на место крушения.

Отмечается, что два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолет вернулся к месту крушения. Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел Казахстана начато расследование причин и обстоятельств произошедшего ЧП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта 2018 года в Чечне (Российская Федерация) упал вертолет Ми-8. Погибли пять человек.

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