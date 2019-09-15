Главная Новости
15 сентября • обновлено в 21:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Казахстане поезд выехал в автобус с людьми. Видео

2.7т Читать материал на украинском

В Алма-Атинской области Казахстана в районе станции "Шамалган" на переезде поезд протаранил автобус с пассажирами, известно о двух погибших.

Российские СМИ сообщают, что на момент аварии автобус застрял в пробке, и не мог сдвинуться с места, а водитель поезда вовремя не заметил транспортное средство и не успевал остановиться (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, несмотря на предупреждающие сигналы со стороны машиниста, пассажиры даже не попытались покинуть автобус.

ДТП в Казахстане

ДТП в Казахстане

nur.kz

ДТП в Казахстане

ДТП в Казахстане

nur.kz

Новости
Разрезало пополам: в Днепре мужчину переехал скоростной поезд

В пресс-службе администрации Алматинской области сообщили, что по предварительным данным, в результате аварии погибли два человек. Еще девять пострадали, передает российское издание "Звезда". Известно, что один погибший был водителем автобуса.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Польше на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате наезда двух поездов погибли женщина и двое ее детей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Казахстан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel