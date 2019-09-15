В Казахстане поезд выехал в автобус с людьми. Видео

В Алма-Атинской области Казахстана в районе станции "Шамалган" на переезде поезд протаранил автобус с пассажирами, известно о двух погибших.

Российские СМИ сообщают, что на момент аварии автобус застрял в пробке, и не мог сдвинуться с места, а водитель поезда вовремя не заметил транспортное средство и не успевал остановиться (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, несмотря на предупреждающие сигналы со стороны машиниста, пассажиры даже не попытались покинуть автобус.

ДТП в Казахстане nur.kz

ДТП в Казахстане nur.kz

В пресс-службе администрации Алматинской области сообщили, что по предварительным данным, в результате аварии погибли два человек. Еще девять пострадали, передает российское издание "Звезда". Известно, что один погибший был водителем автобуса.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Польше на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате наезда двух поездов погибли женщина и двое ее детей.

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