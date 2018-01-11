В столице Казахстана объявлена ЧС, людей просят не выходить на улицу

На столицу Казахстана Астану 11 января обрушилась мощная снежная буря.

В городе объявлен режим ЧС, власти призвали людей не покидать свое жилье. Из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги по всем направлениям, в Астане не работает аэропорт, передает Tengrinews.kz.

В городе из-за сильных порывов ветра зафиксированы падения деревьев, рекламных стендов и щитов, заборов, фонарных столбов, строительных материалов с крыш и стен зданий, обрывы линий электропередач.

Также в Астане отменили занятия для школьников и студентов.

"Рекомендуем руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства (рынки, ТРЦ), строительства и других приостановить деятельность, за исключением организаций жизнеобеспечения города: пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы", - говорится на сайте властей Астаны.

tengrinews.kz

tengrinews.kz

tengrinews.kz

tengrinews.kz

tengrinews.kz

tengrinews.kz

tengrinews.kz

tengrinews.kz

tengrinews.kz

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Европу обрушился мощный ураган "Элеонор", принеся массовые разрушения и человеческие жертвы.