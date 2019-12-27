Помогают в развале Европы? В Bellingcat разоблачили трех шпионов ГРУ

Перед референдумом о независимости Каталонии в Барселону с 2016 по 2017 годы приезжали минимум трое сотрудников Главного разведывательного управления России.

К таким выводам пришла международная группа журналистов-расследователей El Pais, Bellingcat и Civic Media.

В материале журналистов идет речь о трех сотрудниках секретного "подразделения 29155" российской разведки: Денисе Сергееве, Алексее Калинине и Михаиле Опрышко.

Первый из них посетил Барселону несколько раз, иногда под другой фамилией (Федотов). Примечательно, что Сергеев был в городе 29 сентября 2017 года, за два дня до референдума о независимости Каталонии.

14 декабря 2016 года Калинин, который в материале называется самым активным сотрудником российского ГРУ, также прибыл в столицу Каталонии (через месяц после прибытия Сергеева).

При этом Калинин был замечен не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и Дубае.

Третий вероятный российский агент ГРУ Михаил Опрышко прилетел в Барселону в декабре 2017 года, после того как 27 октября испанское правительство ввело в Каталонии прямое правление в ответ на одобрение декларации о независимости местным парламентом.

"С весны 2018 года и после дела Скрипалей, британская и американская разведки предоставили информацию о нескольких дестабилизирующих шагах, которые делали русские на Западе. Что касается Испании, то их внимание было сосредоточено именно на Каталонии", – заявил источник расследователей в испанских дипломатических кругах.

Референдум в Каталонии связали с российскими ГРУшниками Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия выслала из страны двух сотрудников посольства России, которых подозревает в работе на российскую разведку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.