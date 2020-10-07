В Карабахе обнаружили брошенные армянские военные машины. Видео

Кирилл Лютый Мир 00:16, 8.10.2020 Обновлено: 00:28, 8.10.2020

В Нагорном Карабахе обнаружили брошенную колонну армянского военного автотранспорта.

Запись была сделана азербайджанскими военными, передает Telegram-канал bmpd.

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"Видимо, после поражения головных машин, водители и личный состав с остальных просто разбежались", – сказано в сообщении.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил войскам продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе – до полного уничтожения сил противника.

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