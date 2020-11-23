В Карабахе на мине подорвались полковник ВС Азербайджана и российский военный
В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб полковник Вооруженных сил Азербайджана Бабек Самидли, а также получил ранения российский офицер.
Об этом сообщило Eurasia Diary со ссылкой на Минобороны Азербайджана. Там отметили, что также от взрыва пострадали четыре сотрудника МЧС непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".
Российский офицер доставлен в больницу в Баку, угрозы его жизни нет.
В Азербайджане Бабека Самидли назвали "героически сражавшимся в борьбе за Карабах".
Подрыв мины произошел при работе совместной группы по поиску тел погибших в Тертерском районе.
В составе группы были российские военные, представители вооруженных сил Азербайджана, а также Международного Комитета Красного креста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Документ среди прочего предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.
Миротворцы РФ вошли в Карабах через Армению.
Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль миротворцев, составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. По данным расследователя InformNapalm, они принимали участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса.