В Карабахе на мине подорвались полковник ВС Азербайджана и российский военный

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
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В Карабахе подорвались на мине военные

В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб полковник Вооруженных сил Азербайджана Бабек Самидли, а также получил ранения российский офицер.

Об этом сообщило Eurasia Diary со ссылкой на Минобороны Азербайджана. Там отметили, что также от взрыва пострадали четыре сотрудника МЧС непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Российский офицер доставлен в больницу в Баку, угрозы его жизни нет.

В Азербайджане Бабека Самидли назвали "героически сражавшимся в борьбе за Карабах".

Бабек Самидли

Подрыв мины произошел при работе совместной группы по поиску тел погибших в Тертерском районе.

В составе группы были российские военные, представители вооруженных сил Азербайджана, а также Международного Комитета Красного креста.

Инцидент произошел в районе села Суговушан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

  • Документ среди прочего предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.

  • Миротворцы РФ вошли в Карабах через Армению.

  • Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль миротворцев, составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. По данным расследователя InformNapalm, они принимали участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса.

АзербайджанКонфликт в Нагорном Карабахе