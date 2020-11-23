В Карабахе на мине подорвались полковник ВС Азербайджана и российский военный

В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб полковник Вооруженных сил Азербайджана Бабек Самидли, а также получил ранения российский офицер.

Об этом сообщило Eurasia Diary со ссылкой на Минобороны Азербайджана. Там отметили, что также от взрыва пострадали четыре сотрудника МЧС непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

Российский офицер доставлен в больницу в Баку, угрозы его жизни нет.

В Азербайджане Бабека Самидли назвали "героически сражавшимся в борьбе за Карабах".

Подрыв мины произошел при работе совместной группы по поиску тел погибших в Тертерском районе.

В составе группы были российские военные, представители вооруженных сил Азербайджана, а также Международного Комитета Красного креста.

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