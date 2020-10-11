В Карабахе допустили признание "республики" Арменией и назвали условие

Так называемый президент непризнанного Нагорного Карабах Араик Арутюнян не исключил вероятности, что обратится к властям Армении с просьбой признать независимость Арцаха.

По его словам, случится это, возможно, в ближайшие один-два дня, но при одном условии. Его он озвучил на пресс-конференции 11 октября, сообщает АМИ.

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"Если в ближайшие 1-2 дня мы не увидим готовность Азербайджана к мирному решению вопроса, то я обращусь в первую очередь к властям Армении – признать независимость Арцаха, к международным организациям и всем странам", – заявил Арутюнян.

Он пояснил, якобы таким образом станет понятен список стран, которые уважают права человека, международные права, право наций на самоопределение, а также "мир увидит список государств, которые содействуют терроризму".

"Поскольку те страны, которые содействуют Азербайджану, способствуют международному терроризму, нужно составить список, чтобы народ этих стран осознавал действия своих властей, которые должны будут ответить перед богом", – высказался "президент" непризнанной республики.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны мира признать право Нагорного Карабаха на самоопределение.

"Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации", – написал он в Facebook.

Скриншот поста. Facebook Nikol Pashinyan

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. О том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.

Карта конфликта в Карабахе

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Менее чем через час после вступления перемирия в силу страны заявили о нарушениях противника и возобновлении обстрелов. Вскоре Азербайджан объявил о полном прекращении огня в Карабахе.