В Канаде вспыхнул громкий "украинский" скандал: в чем причина

Студенты университета Альберта в Канаде потребовали уволить преподавателя, который отрицал геноцид украинского народа в 30-х годах прошлого века.

Как написало издание Globe And Mail, Дугал Макдоналд 19 ноября на своей странице в Facebook назвал Голодомор ложью, которая сопровождалась фейковыми фото и продвигалась пособниками нацистов.

Примечательно, что сама Канада и еще девять стран в 2008 году признали Голодомор как акт геноцида со стороны советской власти под управлением Иосифа Сталина. Так, сообщество украинских студентов университета осудило этот пост мужчины и заявило, что Макдоналд не должен преподавать.

В Канаде вспыхнул громкий "украинский" скандал

В то же время в письме местному телевидению преподаватель заявил, что изучал Голодомор много лет и имеет право говорить то, что он озвучил. Также Макдоналд сказал, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо "продвигает миф о Голодоморе в попытке переписать историю, маскируя это под поддержку свободы, демократии и прав человека".

Против заявлений преподавателя восстали не только студенты, но и Украинско-Канадский конгресс и Еврейская федерация города Эдмонтон, где расположен университет.

Представительство университета Альберта тем временем заявило, что слова Макдоналда не отражают позицию учебного заведения, но тот имеет право на высказывание такого мнения. В университете отметили, что в ситуацию не будут вмешиваться.

Издание также написало, что преподаватель дважды баллотировался в марксистско-ленинистскую партию на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Высокопоставленные иностранные чиновники высказали свою поддержку и соболезнование Украине в связи с Днем памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал всех канадцев почтить погибших.

Также, например, в США почтили память жертв Голодомора в Украине, сравнив зверства советского режима в отношении украинцев с современной агрессией России.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram