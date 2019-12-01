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1 декабря • обновлено в 22:18
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В Канаде вспыхнул громкий "украинский" скандал: в чем причина

14.7т
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Студенты университета Альберта в Канаде потребовали уволить преподавателя, который отрицал геноцид украинского народа в 30-х годах прошлого века.

Как написало издание Globe And Mail, Дугал Макдоналд 19 ноября на своей странице в Facebook назвал Голодомор ложью, которая сопровождалась фейковыми фото и продвигалась пособниками нацистов.

Примечательно, что сама Канада и еще девять стран в 2008 году признали Голодомор как акт геноцида со стороны советской власти под управлением Иосифа Сталина. Так, сообщество украинских студентов университета осудило этот пост мужчины и заявило, что Макдоналд не должен преподавать.

В Канаде вспыхнул громкий "украинский" скандал

В Канаде вспыхнул громкий "украинский" скандал

В то же время в письме местному телевидению преподаватель заявил, что изучал Голодомор много лет и имеет право говорить то, что он озвучил. Также Макдоналд сказал, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо "продвигает миф о Голодоморе в попытке переписать историю, маскируя это под поддержку свободы, демократии и прав человека".

Против заявлений преподавателя восстали не только студенты, но и Украинско-Канадский конгресс и Еврейская федерация города Эдмонтон, где расположен университет.

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Представительство университета Альберта тем временем заявило, что слова Макдоналда не отражают позицию учебного заведения, но тот имеет право на высказывание такого мнения. В университете отметили, что в ситуацию не будут вмешиваться.

Издание также написало, что преподаватель дважды баллотировался в марксистско-ленинистскую партию на местных выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Высокопоставленные иностранные чиновники высказали свою поддержку и соболезнование Украине в связи с Днем памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

  • В том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал всех канадцев почтить погибших.

  • Также, например, в США почтили память жертв Голодомора в Украине, сравнив зверства советского режима в отношении украинцев с современной агрессией России.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Голодомор в Украине
Место
Канада
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Комментарии
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Любой здравомыслящий историк . имеющий доступ в архивы .это подтвердит.
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2
1
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"В Канаде вспыхнул громкий "украинский" скандал"))) По факту этот "сканадал" оказался визгом пары-тройки усуруинских выб.ляд.ков))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Использования термина "геноцид" для обозначения голода 30-х годов это чистой воды политическая спекуляция на теме трагедии что не имела под собой национальной окраски так как от голода в тот период страдали и умирали вне зависимости от национальной принадлежности
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