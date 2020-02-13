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13 февраля • обновлено в 11:41
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В Канаде в небе заметили редкое явление: фантастическое фото

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В Канаде в небе над провинцией Манитоба заметили редкое сочетание двух природных явлений.

Речь идет о лунном гало вместе с яркой короной. Огненную картину запечатлел фотограф Брент Маккин 12 февраля. Снимком он поделился на своей странице в Facebook.

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Редкое явление в небе над Канадой

Редкое явление в небе над Канадой

Автор фото - Брент Маккин

По его словам, оно было настолько огромным, что он сумел захватить всю картинку на фото только с третьего раза.

Отмечается, что сочетание двух этих явлений встречается крайне редко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае жители провинции Гебей около десяти минут наблюдали редкое природное явление, когда на небе было сразу три солнца.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Канада
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