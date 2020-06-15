В Канаде в небе столкнулись два пассажирских самолета

Карина Бондаренко Мир 05:34, 15.06.2020 Обновлено: 05:34, 15.06.2020

Возле столицы Канады Оттавы столкнулись два малых пассажирских самолета, в результате чего один из них упал в реку.

Второй самолет успешно приземлился на аэродром, несмотря на повреждения переднего колеса. Происшествие случилось в воскресенье, 14 июня, и обошлось без погибших, передает CBC News.

Травмы получил 70-летний пилот, которого спасатели достали из самолета в воде. В другом самолете находились трое взрослых и ребенок. Они не пострадали.

Причина ЧП устанавливается.

В Канаде в небе столкнулись два пассажирских самолета
cbc.ca
В Канаде в небе столкнулись два пассажирских самолета
cbc.ca

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский самолет без разрешения пересек воздушные границы Эстонии, впервые в этом году нарушив воздушное пространство страны.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Вот и все. Украина идет в НАТО

Ретроградный Меркурий "сожжет" затмение и Сириус – астролог

49 ангелов крылатой пехоты: в Украине с болью вспомнили трагедию с Ил-76 над Луганском

Украинских пограничников вооружат новейшими пистолетами-пулеметами: видео испытаний

Военные США призвали быстрее принять Украину в НАТО