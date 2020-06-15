Возле столицы Канады Оттавы столкнулись два малых пассажирских самолета, в результате чего один из них упал в реку.

Второй самолет успешно приземлился на аэродром, несмотря на повреждения переднего колеса. Происшествие случилось в воскресенье, 14 июня, и обошлось без погибших, передает CBC News.

Травмы получил 70-летний пилот, которого спасатели достали из самолета в воде. В другом самолете находились трое взрослых и ребенок. Они не пострадали.

Причина ЧП устанавливается.

В Канаде в небе столкнулись два пассажирских самолета cbc.ca

В Канаде в небе столкнулись два пассажирских самолета cbc.ca

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский самолет без разрешения пересек воздушные границы Эстонии, впервые в этом году нарушив воздушное пространство страны.