В Канаде устроили кровавую стрельбу в церкви: все подробности

В Канаде неизвестный мужчина устроил стрельбу в церкви в городе Салмон Арм.

Об этом сообщает Global News. Как рассказали очевидцы, злоумышленник с винтовкой зашел в церковь во время службы и убил человека.

После этого преступник вышел из здания, однако вскоре вернулся и продолжил стрелять. Прохожим удалось его схватить и прижать к земле. Известно, что мужчину удерживали до прибытия полиции.

В результате стрелка задержали. В настоящее время выясняются его мотивы.

Here’s a look at the scene outside of #SalmonArm’s church. BC Ambulance says it was called around 10:30 a.m for two patients, but only one was taken to hospital. Second patient’s status is not known. When I arrived, people were milling around in the parking lot crying and hugging pic.twitter.com/G8SETRDhhy