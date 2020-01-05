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5 января • обновлено в 12:55
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В Канаде у самолета на ходу отлетело колесо: страшное ЧП попало на видео

1.8т
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У пассажирского самолета авиакомпании Air Canada во время взлета отвалилось колесо, из-за чего рейс в экстренном порядке был отменен.

Видео инцидента опубликовал 3 января пользователь Tom на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах, снятых пассажиром, видно, как самолет разогнался по взлетно-посадочной полосе и поднялся в воздух. Однако в процессе у него отлетело одно из двух колес на левом шасси.

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В Канаде у самолета на ходу отлетело колесо

В Канаде у самолета на ходу отлетело колесо

biletik.aero

По данным телеканала CBC, лайнер должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. После взлета самолет некоторое время кружил в воздухе, чтобы израсходовать топливо, а затем вернулся в аэропорт Монреаля. Никто не пострадал.

Пассажирам пришлось лететь в Сагеней другим рейсом. Авиакомпания пообещала провести проверку и отремонтировать воздушное судно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Судане разбился военный самолет Ан-12, погибли 18 человек: 7 членов экипажа, трое судей и 8 гражданских.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Канада
Тег
самолет
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