В Канаде у самолета на ходу отлетело колесо: страшное ЧП попало на видео

У пассажирского самолета авиакомпании Air Canada во время взлета отвалилось колесо, из-за чего рейс в экстренном порядке был отменен.

Видео инцидента опубликовал 3 января пользователь Tom на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах, снятых пассажиром, видно, как самолет разогнался по взлетно-посадочной полосе и поднялся в воздух. Однако в процессе у него отлетело одно из двух колес на левом шасси.

В Канаде у самолета на ходу отлетело колесо biletik.aero

По данным телеканала CBC, лайнер должен был вылететь из Монреаля в Сагеней. На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. После взлета самолет некоторое время кружил в воздухе, чтобы израсходовать топливо, а затем вернулся в аэропорт Монреаля. Никто не пострадал.

Пассажирам пришлось лететь в Сагеней другим рейсом. Авиакомпания пообещала провести проверку и отремонтировать воздушное судно.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue...

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Судане разбился военный самолет Ан-12, погибли 18 человек: 7 членов экипажа, трое судей и 8 гражданских.

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