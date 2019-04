В Канаде сгорел дотла украинский центр: уничтожены архивные документы

В Канаде сгорел дотла Украинский культурный центр, расположенный в городе Гамильтон близ Торонто.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Канадско-украинского международного фонда поддержки Антонина Кумка. "Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с грустью сообщает о пожаре в Украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон) прошлой ночью. Здание сгорело полностью", – написала она.

Отмечается, что огнем были уничтожены архивные документы.

По данным пожарной службы Гамильтона, вследствие пожара в здании обрушилась крыша. Пострадавших нет.

Сейчас причины пожара устанавливаются, предварительно признаков поджога не обнаружено.

Firefighters remain at the scene of a multiple alarm fire at the Ukranian Cultural Centre on Kenilworth Avenue North ... there has been some collapse of the roof and crews continue a defensive attack on the fire pic.twitter.com/dgOoIQCYyc