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В Канаде сгорел дотла украинский центр: уничтожены архивные документы

2.8тЧитать материал на украинском

В Канаде сгорел дотла Украинский культурный центр, расположенный в городе Гамильтон близ Торонто.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Канадско-украинского международного фонда поддержки Антонина Кумка. "Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с грустью сообщает о пожаре в Украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон) прошлой ночью. Здание сгорело полностью", – написала она.

Отмечается, что огнем были уничтожены архивные документы.

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В Канаде сгорел дотла украинский центр: уничтожены архивные документы

globalnews.ca

По данным пожарной службы Гамильтона, вследствие пожара в здании обрушилась крыша. Пострадавших нет.

Сейчас причины пожара устанавливаются, предварительно признаков поджога не обнаружено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года из-за сжигания сухой травы жителями близлежащего села под Киевом едва не загорелся Национальный музей народной архитектуры и быта в Пирогово.

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Место
КанадаГамильтон
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CARGO 100
CARGO 100
Пожарные не стали рисковать ... Да и ради чего?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Три дибила это сила... Мокши в своём репертуаре.
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Юг Руси
Юг Руси
Lavrynenko Yurii, не то шо скакуасы, сами себе лайки ставить 🐷🤣🤣🤣
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Юг Руси
Юг Руси
Как мы рады, как мы рады ....... , что мы все из Ленинграда! 🤣🤣🤣
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