В Канаде самолет рухнул на жилой дом: кадры страшного момента
В Канаде во время демонстрационного тура по стране разбился учебно-тренировочный самолет Canadair CT-114 Tutor пилотажной группы Snowbirds. Он упал на жилой дом, в результате чего один из членов экипажа погиб.
Трагедия случилась 17 мая в районе города Камлупс. Об этом сообщает GlobalNews со ссылкой га Военно-воздушные силы Канады, в сети также появилось видео с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что второго члена экипажа госпитализированы с серьезными травмами. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
В то же время СМИ уточняют, что в результате полученных травм на месте погибла капитан Дженн Кейси, которая работала журналисткой. В 2014 году она вступила в ряды Вооруженных сил, а два года назад присоединилась к ВВС Канады.
На кадрах, которые появились в сети, зафиксировано, как воздушное судно быстро набирает высоту, а затем так же стремительно начинает падать. Сейчас обстоятельства авиакатастрофы уточняются.
Министр обороны Харджит Саджан заявил, что "глубоко опечален" этой катастрофой.
"Я знаю, что все канадцы оплакивают эту трагическую потерю", – сказал он.
Свое сочувствие родным погибшей Дженн Кейси и пострадавшего капитана Макдугалла также выразил премьер-министр Джастин Трюдо: "Все канадцы с вами в это трудное время". А генерал-губернатор Канады Джули Пейет добавила, что она "опустошена" новостями о трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США во время учебного полета 15 мая разбился американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor.