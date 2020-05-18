В Канаде во время демонстрационного тура по стране разбился учебно-тренировочный самолет Canadair CT-114 Tutor пилотажной группы Snowbirds. Он упал на жилой дом, в результате чего один из членов экипажа погиб.

Трагедия случилась 17 мая в районе города Камлупс. Об этом сообщает GlobalNews со ссылкой га Военно-воздушные силы Канады, в сети также появилось видео с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что второго члена экипажа госпитализированы с серьезными травмами. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В Канаде самолет рухнул на жилой дом

В то же время СМИ уточняют, что в результате полученных травм на месте погибла капитан Дженн Кейси, которая работала журналисткой. В 2014 году она вступила в ряды Вооруженных сил, а два года назад присоединилась к ВВС Канады.

Падение самолета Canadair CT-114 Tutor в Канаде

На кадрах, которые появились в сети, зафиксировано, как воздушное судно быстро набирает высоту, а затем так же стремительно начинает падать. Сейчас обстоятельства авиакатастрофы уточняются.

Погибшая капитан Дженн Кейси

Министр обороны Харджит Саджан заявил, что "глубоко опечален" этой катастрофой.

"Я знаю, что все канадцы оплакивают эту трагическую потерю", – сказал он.

Свое сочувствие родным погибшей Дженн Кейси и пострадавшего капитана Макдугалла также выразил премьер-министр Джастин Трюдо: "Все канадцы с вами в это трудное время". А генерал-губернатор Канады Джули Пейет добавила, что она "опустошена" новостями о трагедии.

Падение самолета Canadair CT-114 Tutor в Канаде

Как сообщал OBOZREVATEL, в США во время учебного полета 15 мая разбился американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor.