В Канаде во время демонстрационного тура по стране разбился учебно-тренировочный самолет Canadair CT-114 Tutor пилотажной группы Snowbirds. Он упал на жилой дом, в результате чего один из членов экипажа погиб.

Трагедия случилась 17 мая районе города Камлупс. Об этом сообщает GlobalNews со ссылкой га Военно-воздушные силы Канады, в сети также появилось видео с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что второго члена экипажа госпитализированы с серьезными травмами. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В то же время СМИ уточняют, что в результате полученных травм на месте погибла капитан Дженн Кейси, которая работала журналисткой. В 2014 году она вступила в ряды Вооруженных сил, а два года назад присоединилась к ВВС Канады.

На кадрах, которые появились в сети, зафиксировано, как воздушное судно быстро набирает высоту, а затем так же стремительно начинает падать. Сейчас обстоятельства авиакатастрофы уточняются.

Министр обороны Харджит Саджан заявил, что "глубоко опечален" этой катастрофой.

"Я знаю, что все канадцы оплакивают эту трагическую потерю", – сказал он.

Свое сочувствие родным погибшей Дженн Кейси и пострадавшего капитана Макдугалла также выразил премьер-министр Джастин Трюдо: "Все канадцы с вами в это трудное время". А генерал-губернатор Канады Джули Пейет добавила, что она "опустошена" новостями о трагедии.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU