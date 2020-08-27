В Канаде рыбаки выловили рыбу с крыльями и носом. Фото

В Канаде около полуострова Ньюфаундленд в сети рыбаков заплыло странное существо, которое вызвало у них неподдельный ужас.

Как рассказал один из очевидцев, неизвестная рыба была внушительных размеров и напоминала утконоса. Также ее плавники напоминали крылья, а огромный нос, по его словам, был сделан "будто из резины", сообщил телеканал CBC.

Мужчина принес находку на местный рыбный завод, где также не смог получить ответ, что именно это за существо. Тогда он обратился к пользователям соцсетей, опубликовав снимки находки.

Как выяснилось, ему попалась носатая химера. Эти рыбы обитают на глубине более 200 метров и встречаются крайне редко. Мужчину также поразило то, что она была ядовитой: специальный шип на спине химер служит им для защиты от других хищников.

Биолог Кэролайн Мири в комментарии CBC Radio заявила, что ученые мало знают об истории и поведении этих подводных существ. Она также отметила, что рыбакам повезло, так как животное могло травмировать их ядовитым шипом, если бы было извлечено из воды живым.

Garry Goodyear / Facebook

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