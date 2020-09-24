В Канаде началась вторая волна коронавируса, – Трюдо

Канада вступила во вторую волну пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация ухудшится, если люди не будут следовать общим рекомендациям.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает CTV News. По его словам, вторая волна началась в четырех крупных провинциях страны.

"Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже весны. У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать", – сказал Трюдо.

Он подчеркнул: для того, чтобы сдерживать вторую волну заболевания, гражданам Канады нужно носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививки от гриппа.

Отметим, число случаев COVID-19 в Канаде за последние дни резко возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в середине августа. В марте фиксировалось не больше 50 новых случаев в день.

Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.

Как сообщалOBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале второй волны коронавируса (COVID-19) в стране.