В Калифорнии ввели режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Фоторепортаж

Марина Лисничук Мир 16:05, 7.09.2020 Обновлено: 16:49, 7.09.2020

Калифорнию (США) охватили новые масштабные лесные пожары – возникнув еще 4 сентября в округе Сан-Диего, за три дня они раскинулись почти на четыре тысячи гектаров и стали причиной эвакуации сотен домовладений.

Губернатор американского штата Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти округах, сообщается на его сайте. В сети опубликовали фото разрушительной огненной стихии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Из-за пожаров выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались", – заявил Ньюсом.

Лесные пожары в Калифорнии

Отмечается, что режим ЧС ввели в округах Фресно, Мадера и Марипоса в центральной части Калифорнии, а также в Сан-Бернардино и Сан-Диего на юге штата. Всего в Калифорнии 58 округов.

Лесные пожары начались из округа Сан-Диего 4 сентября

Спасатели подчеркивают, что площадь пожаров в округе Сан-Диего удвоилась и к 7 сентября достигла почти 4000 гектаров.

К 7 сентября площадь пожаров в Калифорнии достигла почти 4 тыс. гектаров

"Площадь пожаров составляет 9850 акров (до 3986 гектаров), их локализовано на 1% территории", – говорится в сообщении калифорнийской пожарной службы в Twitter.

Сообщение пожарников.
Twitter CAL FIRE/San Diego County Fire
Из-за пожаров в пяти округах штата ввели режим ЧС

При этом известно, что ранее не менее 150 человек оказались окружены огнем в Калифорнии, им потребовалась эвакуация.

Пожары в Калифорнии уничтожили тысячи гектаров лесов
Не менее 150 человек оказались окружены огнем в Калифорнии
К ликвидации пожаров привлечены все пожарные силы и средства
Пожары в Калифорнии уничтожили сотни домохозяйств
EPA/UPG
Аварийные службы устраняют последствия масштабных пожаров в штатах Калифорнии
EPA/UPG
Последствия пожаров в Калифорнии
EPA/UPG
Огонь уничтожил имущество людей
EPA/UPG
Пожары раскинулись на пять округов Калифорнии
EPA/UPG
Последствия разрушительной огненной стихии
EPA/UPG
Огонь уничтожил дома калифорнийцев
EPA/UPG
Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома
EPA/UPG
Вид на место пожара возле озера Шейвер в округе Фресно (штат Калифорния, США)
Пожар возле озера Шейвер
Людей, проживающих в районе озера Швейр, эвакуировали

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 августа масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более 4 тысяч гектаров территории. Стремительному распространению огня способствовала сухая и жаркая погода с порывистым ветром.

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