В Калифорнии ввели режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Фоторепортаж
Калифорнию (США) охватили новые масштабные лесные пожары – возникнув еще 4 сентября в округе Сан-Диего, за три дня они раскинулись почти на четыре тысячи гектаров и стали причиной эвакуации сотен домовладений.
Губернатор американского штата Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти округах, сообщается на его сайте. В сети опубликовали фото разрушительной огненной стихии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Из-за пожаров выгорели десятки тысяч акров, уничтожены дома, тысячи жителей эвакуировались", – заявил Ньюсом.
Отмечается, что режим ЧС ввели в округах Фресно, Мадера и Марипоса в центральной части Калифорнии, а также в Сан-Бернардино и Сан-Диего на юге штата. Всего в Калифорнии 58 округов.
Спасатели подчеркивают, что площадь пожаров в округе Сан-Диего удвоилась и к 7 сентября достигла почти 4000 гектаров.
"Площадь пожаров составляет 9850 акров (до 3986 гектаров), их локализовано на 1% территории", – говорится в сообщении калифорнийской пожарной службы в Twitter.
При этом известно, что ранее не менее 150 человек оказались окружены огнем в Калифорнии, им потребовалась эвакуация.
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 августа масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более 4 тысяч гектаров территории. Стремительному распространению огня способствовала сухая и жаркая погода с порывистым ветром.