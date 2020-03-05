У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер Grand Princess из-за подозрений на то, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19. На борту находится более трех тысяч граждан.
Как сообщает San Francisco Chronicle, Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс 8 марта.
Опасения появились после того, как из-за коронавируса скончался 71-летний пассажир, совершивший на этом судне круиз в Мексику в феврале.
В Калифорнии из-за коронавируса задержали круизный лайнер Grand Princess
Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус.
Напомним, ранее в Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.
Отметим, количество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались.
Карта распространения коронавируса:
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.
Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.
OBOZREVATEL поделился эксклюзивными подробностями о первом случае заражения коронавирусом в Украине.
Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.
В ВООЗ заявили, что, скорее всего, в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, однако страна готова бороться с болезнью.
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