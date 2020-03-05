У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер Grand Princess из-за подозрений на то, что пассажиры могут быть заражены коронавирусом COVID-19. На борту находится более трех тысяч граждан.

Как сообщает San Francisco Chronicle, Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс 8 марта.

Опасения появились после того, как из-за коронавируса скончался 71-летний пассажир, совершивший на этом судне круиз в Мексику в феврале.

В Калифорнии из-за коронавируса задержали круизный лайнер Grand Princess

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус.

Напомним, ранее в Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек из-за подозрения симптомов смертельного коронавируса.

Отметим, количество зараженных коронавирусом в мире в четверг, 5 марта, приблизилось к 95 тысячам. 3249 человек скончались.

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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