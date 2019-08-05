В Каире рвануло возле онкоцентра: 19 жертв, более 30 пострадавших

В центре Каира (Египет) произошел мощный взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены.

Как передает DW, рвануло возле онкологического центра. Там произошло ДТП с участием нескольких авто. Его следствием стал крупный пожар. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи.

Взрыв прогремел возле Института рака

Взрыв в Каире Скриншот с видео

Генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей и пока не дает официальных комментариев по этому поводу.

AFP

AFP

Скриншот с видео

Explosion inside a car in Egypt's Cairo kills 17 people, wounds 32 pic.twitter.com/47I2xyAWCD — Nergez ♡ (@graygallaxy) August 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

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