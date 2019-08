В Каире рвануло возле онкоцентра: 19 жертв, более 30 пострадавших

В центре Каира (Египет) произошел мощный взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены.

Как передает DW, рвануло возле онкологического центра. Там произошло ДТП с участием нескольких авто. Его следствием стал крупный пожар. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи.

Генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей и пока не дает официальных комментариев по этому поводу.

#Breaking | #Egypt - At least 17 killed, 21 injured in #explosion at Cancer Institute in #Cairo.#معهد_الاورام pic.twitter.com/PP48kYlF1v