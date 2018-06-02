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В Кабуле взорвался автомобиль с археологами

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В Афганистане на востоке Кабула на придорожной мине подорвался автомобиль с археологами.

Как сообщает Tolo News, в результате погиб один человек.

Еще трое, включительно с водителем автомобиля, получили ранения и на данный момент госпитализированы.

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Инцидент произошел около 7 утра по местному времени. Автомобиль с археологами направлялся из Кабула в провинцию Логар.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Афганистане погибли девять украинцев в результате теракта.

Место
АфганистанКабул
Объект
взрыв
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