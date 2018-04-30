В Кабуле прогремели взрывы: 25 погибших, среди них 5 журналистов

В центре столицы Афганистана Кабула утром 30 апреля прогремели два взрыва, в результате чего, по последним данным, погиб 25 человек.

По данным СNN, среди погибших были пятеро журналистов. По данным Рajhwok, террорист смертник в 8:00 по местному времени подорвал себя на мотоцикле возле здания Национального директората безопасности в районе Шашдарак. Полиция сообщала сначала о трех погибших и шести раненых.

Данные о жертвах и раненых постоянно обновляются.

Новости В Дании силосная башня после взрыва зацепила библиотеку

Позже прогремел второй взрыв. По предварительной информации, сдетонировала придорожная мина в провинции Нангархар на востоке страны.

Внимание! Видео 18+

Кроме того, по данным AFP, среди жертв был французский журналист - главный фотограф агентства. Шах Мараи погиб в результате взрыва, который был нацелен на группу представителей СМИ.

"Он погиб при взрыве, направленном против группы журналистов, которые бросились к месту атаки смертника в столице Афганистана", - говорится в сообщении.

Также сообщается о еще четырех погибших журналистах. Их имена пока неизвестны.

BREAKING: Afghan health ministry spokesman says Kabul suicide attacks killed 21, wounded 27. — The Associated Press (@AP) 30 квітня 2018 р.

#BREAKING AFP photographer Shah Marai killed in Kabul blast — AFP news agency (@AFP) 30 квітня 2018 р.

#Break A suicide bomber attacked an NDS checkpoint in PD9 at the green zone of #Kabul , police confirms but gives no details about the casualties. — Khalil Noori (@KhalilNoori) 30 квітня 2018 р.

Kabul police says the explosion happened near Shashdarak area in PD9, a heavily guarded street - but also a crowded roundabout there too, especially this time of morning when people going to work. https://t.co/hdQqtxXWSy — Mujib Mashal (@MujMash) 30 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", 22 апреля в Кабуле подорвался смертник в толпе людей, в результате чего погибли минимум 57 человек. Подобные происшествия не редкость для города. 27 января в результате теракта минимум 103 человека погибли.

До этого четверо вооруженных боевиков напали на Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате трагедии погибли семь граждан Украины.