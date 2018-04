В Кабуле прогремели взрывы: 25 погибших, среди них 5 журналистов

В центре столицы Афганистана Кабула утром 30 апреля прогремели два взрыва, в результате чего, по последним данным, погиб 25 человек.

По данным СNN, среди погибших были пятеро журналистов. По данным Рajhwok, террорист смертник в 8:00 по местному времени подорвал себя на мотоцикле возле здания Национального директората безопасности в районе Шашдарак. Полиция сообщала сначала о трех погибших и шести раненых.

Данные о жертвах и раненых постоянно обновляются.

Позже прогремел второй взрыв. По предварительной информации, сдетонировала придорожная мина в провинции Нангархар на востоке страны.

Кроме того, по данным AFP, среди жертв был французский журналист - главный фотограф агентства. Шах Мараи погиб в результате взрыва, который был нацелен на группу представителей СМИ.

"Он погиб при взрыве, направленном против группы журналистов, которые бросились к месту атаки смертника в столице Афганистана", - говорится в сообщении.

Также сообщается о еще четырех погибших журналистах. Их имена пока неизвестны.

