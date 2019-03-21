В Кабуле прогремела череда взрывов: есть погибшие

Во время празднования персидского Нового года, Новруза, в столице Афганистана Кабуле устроили шесть взрывов.

В результате терактов шесть человек погибли и еще 23 получили ранения, сообщает Reuters, ссылаясь на местных чиновников.

Инцидент произошел на западе Кабула, возле храма Карт-э-Сакхи в мусульманском районе, где проживают шииты.

Теракт в Кабуле АА

Сведения о причинах взрывов противоречивы: представитель МВД заявил, что это был минометный обстрел, а в сообщении Минобороны говорят, что по домам и местам празднования Новруза были выпущены три ракеты. В Министерстве обороны также заявили, что полиция арестовала подозреваемого.

По информации Anadolu Agency, в Минздраве Афганистана сообщили, что двое из раненых находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт пока еще не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

при взрыве в столице Афганистана Кабуле 14 января погибли четыре человека, пострадали около 90, включая 23 детей. Это произошло в восточном районе города на Джалал-Абад-роуд возле развлекательного комплекса для иностранцев.

Еще один взрыв прогремел в Кабуле 20 ноября, в результате погибли 50 человек.

27 января 2018 года теракт в Кабуле унес жизни минимум 103 человек.

22 апреля 2018 года в этом городе террорист подорвался в толпе людей, в результате чего погибли минимум 57 человек.

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