В Кабуле прогремел мощный взрыв: много жертв

Как минимум 20 человек погибли и были ранены в результате взрыва возле международного аэропорта Кабула после того, как оттуда выехал первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся из изгнания на родину.

Среди погибших – мирные жители и полицейские, сообщает агентство Xinhua при этом, ссылаясь на очевидца.

Также есть данные о других цифрах - 10 или 11 погибших, но эта информация не уточнена.

Сам Дустум не пострадал. Он заявил, что услышал взрыв вскоре после того, как покинул аэропорт.

Взрыв прогремел в толпе сторонников Дустума на окраине аэропорта, когда политик в бронированном автомобиле с личной охраной покидал территорию.

#Afghanistan #Dostum est revenu aujourd'hui dans son pays après un exil d'un an en Turquie. Un attentat suicide a eu lieu au même moment près de l'aéroport de #Kabul d'où Dostum est arrivé, faisant 11 morts et 14 blessés. pic.twitter.com/HOoNIVoTiF — Breizhman (@Breizhman1983) 22. Juli 2018

Политик бежал из Афганистана в Турцию в 2017 году. Причиной были подозрения в похищении и пытках своего политического противника Ахмада Ишчи в 2016 году. В мае 2017 года Дустум временно покинул страну, чтобы избежать преследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года в центре столицы Афганистана в толпе возле центра для регистрации избирателей накануне парламентских выборов подорвался смертник.