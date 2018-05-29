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В Израиле заявили о новой атаке из сектора Газа

1.8тЧитать новость на украинском

Система противоракетной обороны Израиля перехватила несколько ракет, выпущенных из сектора Газа.

Новая атака пришлась на промышленные зоны Ашкелона и Сдерота, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"Система "Железный купол" перехватила несколько снарядов", - отмечается в сообщении.

Также израильские военные обнародовали видео последствий бомбардировки в секторе Газа.

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Как также стало известно, Палестина подаст иск в Международный суд ООН против решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Это первый случай минометного обстрела Израиля с 30 марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев.

В результате разгона израильской армией этих акций протеста с 30 марта погибли более 120 палестинцев, несколько тысяч человек были ранены.

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