В Израиле заявили о новой атаке из сектора Газа

Система противоракетной обороны Израиля перехватила несколько ракет, выпущенных из сектора Газа.
Новая атака пришлась на промышленные зоны Ашкелона и Сдерота, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
"Система "Железный купол" перехватила несколько снарядов", - отмечается в сообщении.
Additional sirens sounded in the city of Ofakim and the Eshkol and Merchavim Regional Councils. More details to follow— IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.
Также израильские военные обнародовали видео последствий бомбардировки в секторе Газа.
Video footage of the strike on a Hamas terror tunnel near the Kerem Shalom Crossing and terror sites in the Gaza Strip: pic.twitter.com/XLyOveHXNA— IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.
Как также стало известно, Палестина подаст иск в Международный суд ООН против решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.
Это первый случай минометного обстрела Израиля с 30 марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев.
В результате разгона израильской армией этих акций протеста с 30 марта погибли более 120 палестинцев, несколько тысяч человек были ранены.