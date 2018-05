В Израиле заявили о новой атаке из сектора Газа

Система противоракетной обороны Израиля перехватила несколько ракет, выпущенных из сектора Газа.

Новая атака пришлась на промышленные зоны Ашкелона и Сдерота, сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"Система "Железный купол" перехватила несколько снарядов", - отмечается в сообщении.

Additional sirens sounded in the city of Ofakim and the Eshkol and Merchavim Regional Councils. More details to follow