Закрыли синагоги и мечети: в Израиле ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

Правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви на фоне вспышки коронавируса.

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Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны, передает Xinhua. В частности. сообщается, что гражданам разрешили молиться только на улице с участием не более 10 человек на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Новые ограничения также включают предыдущий запрет выходить из дома на более чем 100 метров, за исключением похода за продуктами или лекарствами.

Более того, власти Израиля запретили находиться в автомобиле более двум людям одновременно и сократили частоту движения общественного транспорта на 25%.

Напомним, что в Израиле введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Людям запрещено покидать свои дома, кроме исключительных случаев.

Отметим, что по состоянию на 26 марта, в Израиле зарегистрировали 2369 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 смертей и 58 человек, которые преодолели болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские медики заявили, что пандемия коронавируса оказалась более легкой, чем ранее предполагалось. Этому отчасти способствуют карантинные меры, которые снизили нагрузку на систему здравоохранения.

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