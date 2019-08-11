В Израиле вспыхнули массовые столкновения: в ход пошло оружие. Фото и видео

В воскресенье, 11 августа, в Иерусалиме (Израиль) произошли массовые столкновения с полицейскими.

Инцидент произошел после утреннего молебна на Храмовой горе, передает Newsru.

Сообщается, что сперва полицейских забросали камнями. В ответ полиции пришлось применить слезоточивый газ.

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Отметим, что в этом году в один день совпали два религиозных праздника: иудейский - 9 Ава и мусульманский - Курбан-Байрам. В результате чего арабы и израильтяне устроили потасовку на Храмовой горе у ворот Муграби.

Местные СМИ пишут, что толпа арабов, которая пыталась линчевать горожанина, была остановлена полицейским, открывшим стрельбу в воздух.

Предварительно установлено, что в результате столкновений пострадали несколько десятков гражданских и четверо сотрудников местной полиции. Среди пострадавших несколько несовершеннолетних.

На данный момент силовики закрыли мечеть и убирают гражданских с Храмовой горы для восстановления общественного порядка. Более 40 тысяч человек сейчас находятся на месте событий. Полиция пытается сдержать ситуацию, применяются свето-шумовые гранаты.

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Столкновения в Иерусалиме

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Палестины Махмуд Аббас заявил о приостановлении всех мирных соглашений с Израилем.

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