В Израиле впервые утвердили двух премьер-министров: кого взяли в помощь Нетаньяху

Марина Погорилко Мир 19:13, 17.05.2020 Обновлено: 19:17, 17.05.2020

В Израиле утвердили новый состав правительства. Отныне его возглавят два премьер-министра.

Как сообщает Jewish News, по ротации сменять друг друга будут Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц.

Отмечается, что новый состав правительства определял Нетаньяху, а когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.

Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц
EADaily

Церемония инаугурации состоялась в воскресенье, 17 мая, в 13.00 в здании парламента. Ротация правительства планируется 17 ноября 2021.

Беньямин Нетаньяху в своем Facebook поблагодарил граждан за доверие и пообещал круглосуточно работать ради страны.

Отмечается также, что в последнее время в Израиле наблюдался правительственный кризис. Нетаньяху и Ганц, руководители партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" соответственно, несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе дополнительно отведенный для этого период. Когда страна двигалась уже к четвертым досрочным выборам, лидеры договорились о создании правительства национального единства.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик объяснил причины низкой смертности в Израиле от коронавируса, что уже успела получить название "израильское чудо". По его словам, система здравоохранения не оказалась перегруженной в разгар эпидемии.

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