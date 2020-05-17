В Израиле впервые утвердили двух премьер-министров: кого взяли в помощь Нетаньяху
В Израиле утвердили новый состав правительства. Отныне его возглавят два премьер-министра.
Как сообщает Jewish News, по ротации сменять друг друга будут Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц.
Отмечается, что новый состав правительства определял Нетаньяху, а когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров.
Церемония инаугурации состоялась в воскресенье, 17 мая, в 13.00 в здании парламента. Ротация правительства планируется 17 ноября 2021.
Беньямин Нетаньяху в своем Facebook поблагодарил граждан за доверие и пообещал круглосуточно работать ради страны.
Отмечается также, что в последнее время в Израиле наблюдался правительственный кризис. Нетаньяху и Ганц, руководители партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" соответственно, несколько недель не могли договориться о создании правительства, в том числе дополнительно отведенный для этого период. Когда страна двигалась уже к четвертым досрочным выборам, лидеры договорились о создании правительства национального единства.
Как сообщал OBOZREVATEL, медик объяснил причины низкой смертности в Израиле от коронавируса, что уже успела получить название "израильское чудо". По его словам, система здравоохранения не оказалась перегруженной в разгар эпидемии.