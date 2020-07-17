В Израиле усилили карантин из-за второй волны COVID-19: что под запретом
В Израиле усилили карантин из-за второй волны коронавируса.
В Израиле правительство приняло решение усилить карантин из-за второй волны коронавируса.
Ограничения вступят в силу 17 июля в 17:00, сообщает местное издание newsru.co.il. Особые правила будут действовать во время Шаббата – с вечера пятницы до утра воскресенья.
В пятницу вступят в силу следующие ограничения:
будут закрыты спортивные залы и спортивные клубы, общественные бассейны, кроме бассейнов в гостиницах;
для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку;
рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;
запретят проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе – 20 человек;
на 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;
будут закрыты столовые на предприятиях.
В Шаббат не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты.
Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.
В Министерстве здравоохранения Израиля подчеркнули, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Израиль охватил массовый протест из-за вспышки коронавируса. Местные жители требовали отставки премьер-министра.