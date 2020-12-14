В Израиле упрекнули Россию из-за оккупации Крыма

Израильская газета The Jerusalem Post уличила Россию в двойных стандартах из-за критики признания США суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Журналист издания Сет Францман напомнил заявление МИД РФ о том, что решение Вашингтона признать Западную Сахару частью Марокко может резко помешать усилиям ООН по урегулированию полувекового конфликта.

"Комментарии Москвы контрастируют с ее собственным решением аннексировать Крым у Украины в 2014 году, что не признают большинство стран", – подчеркнул он.

По мнению журналиста, осуждение Россией США неудивительно, поскольку страны находятся "по разные стороны от большинства глобальных проблем".

Напомним, Западная Сахара добивается независимости с середины 1970-х годов. С 2007-го официальные власти и местная военно-политическая организация "Фронт Полисарио" четыре раза проводили переговоры по поводу статуса региона. Все они заканчивались безрезультатно.

10 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипотношений. Для достижения дипломатической победы Вашингтон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Как писал OBOZREVATEL, 10 декабря на саммите глав стран Евросоюза было принято решение о продлении экономических санкций против РФ за оккупацию территорий Украины.