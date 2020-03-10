В Израиле туристам пригрозили 7 годами тюрьмы из-за коронавируса

В Израиле из-за коронавируса COVID-19 с 12 марта вводят ограничительные меры в отношении иностранцев, прибывающих в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Израиле.

"Иностранцы, путешествующие в Израиль могут получить разрешение на въезд в страну исключительно по возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель. При пересечении границы иностранные граждане должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы постоянный адрес своего пребывания в карантине. В случае отсутствия возможности пребывания в карантине в течение 14-дневного периода иностранцам будет отказано в предоставлении разрешения на въезд в Израиль", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Израиле

В посольстве предупредили, что нарушение карантина грозит уголовной ответственностью до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль объявил об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, которые въезжают в страну.

По состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

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