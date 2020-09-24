В Израиле срочно введут тотальный карантин из-за распространения COVID-19

В Израиле с пятницы, 25 сентября, введут тотальный карантин на две недели. После этого он будет продлен на такой же срок, но, возможно, не с такими строгими ограничениями.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Усиление карантина связано с ростом количества тяжелобольных и умерших от коронавирусной инфекции.

"За последние два дня мы заслушали оценки специалистов, которые говорили, что если немедленно не предпринять жёсткие меры, мы окажемся на краю пропасти", – цитируют слова Нетаньяху на его официальной странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что тотальный карантин объявят, чтобы спасти жизни израильтян. К программе "Светофор" с делением на карантинные зоны пообещали вернуться, как только позволит ситуация с заболеваемостью.

"Те, кто думает, что можно продолжить работать во время пандемии, роста смертности и заболеваемости без последствий для экономики, ошибается. И если от нас требуется принятие жёстких мер, лучше сделать это сейчас, в период праздников, когда экономическая активность снижена", – пояснил Нетаньяху.

Он обратился к гражданам с просьбой полного содействия правительству и напомнил об обязательном ношении масок и избегании скопления людей.

"Мы не можем себе позволить знать, что могли избежать смертей, но ничего не сделали. Это наша ответственность. Как общественные избранники, мы должны действовать немедленно, и я призываю вас быть с нами заодно ради всех граждан Израиля", – сказал министр.

Какие именно ограничения введут в стране Нетаньяху пока не сообщил.

Коронавирус в Израиле

По состоянию на утро 24 сентября в Израиле зарегистрировано 206 332 случая коронавируса (+ 11 316 за сутки), скончались 1325 пациентов (+40), выздоровели 144 963.

Количество зараженных в Израиле. Worldometers

Рост случаев коронавируса в Израиле. Worldometers

Рост смертности от коронавируса в Израиле. Worldometers

Активные случаи коронавируса в Израиле. Worldometers

Жесткий карантин в Израиле уже введен

Напомним, что 18 сентября правительство Израиля одобрило введение трехнедельного режима изоляции из-за коронавируса. Жителям страны до 9 октября запретили отходить от мест проживания дальше, чем на 500 метров. Выходить из дома можно было лишь в магазины или для получения важных медицинских услуг. Перемещение между городами тоже запретили, но с редкими исключениями.

При этом с 16 сентября в стране прекратили работу школы и детские садики. Ученики пятого класса и старше начали учиться по удаленной системе.

Все предприятия, торговля, внутренний туризм, развлекательные заведения, спортзалы и государственные учреждения, которые обслуживают людей персонально закрыли.

Заявление премьер-министра Израиля. Биньямин Нетаньяху в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые дали прогноз развития пандемии коронавируса на пять лет. Два из них – о том, как человечество будет жить без вакцинации.