В Израиле снова ослабили карантин из-за COID-19

В Израиле с 1 ноября начался второй этап выхода из общенационального карантина, многие ограничения сняты или ослаблены.

Об этом сообщило издание Jewish.ru. Новые правила будут действовать до 14 ноября.

На этой неделе возобновились очные занятия в 4-х младших классах школы. Также открылись парикмахерские, салоны красоты и центры альтернативной медицины.

Возобновлены индивидуальные занятия с тренером и уроки вождения. Вновь открыты клубы и дневные центры для пенсионеров.

Разрешено проведение мероприятий при участии до 10 человек в помещении и до 20 – на открытом пространстве.

По данным сервиса visitukraine.today, в Израиле до сих пор действует запрет на въезд иностранных граждан.

Исключение составляют случаи гуманитарного характера, а именно: необходимость проведения неотложной медицинской операции.

В таких случаях иностранный гражданин непосредственно обращается к соответствующему израильского медицинского учреждения, который, в случае готовности принять такого пациента, оформляет специальное разрешение для его въезда, согласно установленной процедуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль после почти месяца локдауна в воскресенье, 18 октября, начал первый этап выхода из карантина. Отменять ограничения начали постепенно.