В Израиле штрафы для нарушителей карантина хотят поднять до $6 тысяч

Парламент Израиля рассмотрит предложение о резком повышении штрафов за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом в понедельник, 2 ноября, было сказано в сообщении на официальной странице премьер-министра Израиля в Facebook.

"Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила предложение премьер-министра [Биньямин Нетаньяху] и министра здравоохранения [Йоэль Эдельштейн] по законопроекту о значительном увеличении штрафных санкций за нарушение Закона о коронавирусе и Приказа об охране здоровья граждан", – написано в заявлении.

За нарушение запрета на использование общественных и коммерческих предприятий, а также частных помещений, предусмотрено увеличение штрафа с 5 до 10 тысяч шекелей (почти 84 тысячи гривен или около 2,9 тысячи долларов).

За нарушение запрета на проведение мероприятий, конференций, фестивалей, развлекательных шоу, выставок и запрета на открытие образовательных учреждений предусмотрено увеличение штрафа с 5 до 20 тысяч шекелей (около 168 тысяч гривен, или 5,8 тысяч долларов).

Как писал OBOZREVATEL, в Украине планируют повысить штрафы для предпринимателей за несоблюдение карантина. Речь идет о взыскании от 31 до 51 тысячи гривен за одно нарушение.