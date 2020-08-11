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В Израиле сделали защитную маску стоимостью $1,5 млн. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Это самая дорогая маска в мире

Это самая дорогая маска в мире.

Израильская ювелирная компания Yvel создала самую дорогую защитную маску в мире.

Как сообщает The times of Israel, стоимость аксессуара оценивается в $1,5 млн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Маска сделана из 18 карат белого золота и инкрустирована 3 600 белыми и черными бриллиантами.

Также маска оснащена сверхчувствительным фильтром N99.

Ее вес – 240 грамм, что в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски.

Маску ювелирной компании заказал китайский бизнесмен, проживающий в США.

Самая дорогая защитная маска в мире

Самая дорогая защитная маска в мире timesofisrael.com

Маску создала израильская ювелирная компания

Маску создала израильская ювелирная компания timesofisrael.com

Как сообщал OBOZREVATEL, житель индийского штата Махарашта Шанкар Кураде заказал себе защитную маску из золота, которая весит почти 2,5 килограмма.

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