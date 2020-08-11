В Израиле сделали защитную маску стоимостью $1,5 млн. Фото и видео

Это самая дорогая маска в мире.

Израильская ювелирная компания Yvel создала самую дорогую защитную маску в мире.

Как сообщает The times of Israel, стоимость аксессуара оценивается в $1,5 млн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Маска сделана из 18 карат белого золота и инкрустирована 3 600 белыми и черными бриллиантами.

Также маска оснащена сверхчувствительным фильтром N99.

Ее вес – 240 грамм, что в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски.

Маску ювелирной компании заказал китайский бизнесмен, проживающий в США.

Самая дорогая защитная маска в мире timesofisrael.com

Маску создала израильская ювелирная компания timesofisrael.com

Как сообщал OBOZREVATEL, житель индийского штата Махарашта Шанкар Кураде заказал себе защитную маску из золота, которая весит почти 2,5 килограмма.