В Израиле сделали защитную маску стоимостью $1,5 млн. Фото и видео

Это самая дорогая маска в мире.
Израильская ювелирная компания Yvel создала самую дорогую защитную маску в мире.
Как сообщает The times of Israel, стоимость аксессуара оценивается в $1,5 млн (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Маска сделана из 18 карат белого золота и инкрустирована 3 600 белыми и черными бриллиантами.
Также маска оснащена сверхчувствительным фильтром N99.
Ее вес – 240 грамм, что в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски.
Маску ювелирной компании заказал китайский бизнесмен, проживающий в США.
Самая дорогая защитная маска в мире timesofisrael.com
Маску создала израильская ювелирная компания timesofisrael.com
Как сообщал OBOZREVATEL, житель индийского штата Махарашта Шанкар Кураде заказал себе защитную маску из золота, которая весит почти 2,5 килограмма.