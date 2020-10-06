В Израиле решили не смягчать карантин

В Израиле отложили решение по смягчению тотального карантина, введенного из-за распространения COVID-19.

Как сообщает newsru.co.il, заседание кабинета по борьбе с коронавирусом продолжалось более пяти часов, однако завершилось без принятия каких-либо конкретных решений. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что на заседании, которое назначено на ближайший четверг, 8 октября, не будет обсуждаться возможность смягчения карантинных ограничений. К этой теме кабинет вернется не раньше 12 октября.

Как отмечает издание, даже если в следующий понедельник члены кабинета примут решение смягчить или отменить часть ограничений, Кнессет (парламент) их утвердит не раньше четверга, 15 октября, и в силу они вступят не раньше 18 октября.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что члены кабинета достигли следующих соглашений:

1. Кабинет временно не будет принимать решения о смягчении или ужесточении мер. Срок действия существующих положений будет продлен до 14 октября в соответствии с процедурами, предусмотренными законом, включая ограничения на работу образовательных учреждений.

2. Дальнейшие усилия будут концентрироваться на сдерживании и снижении заболеваемости. Это цель "номер один" правительства.

3. Группа специалистов от министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и канцелярии юридического советника правительства изучит предложения, сделанные на заседании, относительно повышения эффективности и ужесточения контроля за исполнением распоряжений и представит свои рекомендации.

4. Межведомственная группа, которая формулирует рекомендации по показателям для выхода из карантина, продолжит свою работу и представит подробный план для каждого этапа. Премьер-министр проведет заседание по вопросу этого плана в ближайшее воскресенье в преддверии его представления на комиссии министров по борьбе с коронавирусом.

5. В продолжение работы, проделанной министром по вопросам социального равенства, министр здравоохранения сформулирует решение, которое позволит посещать одиноких пожилых людей.

6. Министерская группа по вопросу использования цифровых средств изучит возможность повышения числа скачиваний приложения "Маген-2", например, путем создания привязки между ним и выплатами сотруднику, находящемуся в карантине. Группа представит свои рекомендации премьер-министру.

7. Будут продолжены усилия в отношении подготовки экспресс-тестов и приобретения вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября в Израиле продлили тотальный карантин из-за распространения коронавируса до 14 октября – на три дня дольше, чем планировалось ранее.