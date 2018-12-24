В Израиле распустили парламент: что произошло

В Израиле в понедельник, 24 декабря, главы коалиционных партий приняли решение о роспуске Кнессета (парламента) и проведении досрочных выборов.

Как передает newsru.co.il, решение распустить парламент 20-го созыва принято единогласно.

"Исходя из бюджетной и национальной ответственности главы коалиционных партий единогласно приняли решение о роспуске Кнессета и проведении выборов в начале апреля [2019 года]. Сотрудничество коалиционных фракций продолжится и в предвыборный период", — сказано в официальном сообщении, распространенном после совещания руководства коалиции.

Запланированные парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2019 года.

Отмечается, что на досрочные выборы в парламент Израиля правительство решилось "на фоне тупика, в который зашли попытки утвердить закон о призыве".

Речь идет о призыве на военную службу ультраортодоксальных евреев, инициатором чего стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он рассчитывал, что сможет заручиться поддержкой 61 депутата, голосов которых было бы достаточно для принятия данного закона, но этого не произошло.

При этом в коалиции называют две новые возможные даты выборов: 2 или 9 апреля 2019 года.

Иллюстрация russian.rt.com

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально возглавил Министерство обороны страны 19 ноября 2018 года.

Перед этим министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС. Выступая перед Кнессетом, он назвал политику правительства страны "уступкой террору".