В Израиле проходят исторические перевыборы: все детали

В Израиле во вторник, 17 сентября, проходят выборы в Кнессет 22-го созыва.

Впервые в истории страны затеяли повторное волеизъявление. Кнессет 21-го созыва просуществовал четыре недели и был распущен, так как премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать коалицию и предпочел не возвращать мандат президенту, передает NEWSru.co.il.

Кнессет ТАСС

В выборах в Кнессет 22-го созыва принимают участие 29 списков. 16 сентября о выходе из предвыборной гонки сообщила партия "Коль Исраэль ахим ле-шивьон хеврати".

Что известно об исторических выборах:

Правом голоса обладают 6 394 030 человек. Голосование пройдет на 10 788 избирательных участках.

В большинстве населенных пунктах голосование началось в 7:00 и закончится в 22:00. В поселках, где правом голоса обладают менее 350 человек, голосование началось в 8:00 и закончится в 20:00.

3 тыс. контролеров будут посещать избирательные участки, имея при себе камеры тайного наблюдения.

Безопасность и общественный порядок будут обеспечивать в течение всего дня почти 19 тысяч полицейских.

В среду, 18 сентября, будут опубликованы итоги голосования на обычных избирательных участках, что составляет примерно 95% от общего числа голосов. Полные результаты голосования будут опубликованы во второй половине четверга, 19 сентября.

Председатель центральной избирательной комиссии судья Ханан Мельцер наложил строгий запрет на произнесение каких-либо политических речей на избирательных участках.

Почему не сложилась коалиция

Главным препятствием на пути к коалиции, как передает ВВС, оказался Авигдор Либерман, выходец из Молдовы и лидер партии "Наш дом Израиль", за которую голосуют преимущественно выходцы из стран бывшего СССР.

В частности, Нетаньяху обвинил его в том, что тот якобы специально не захотел вступать с ним в коалицию, чтобы получить больше кресел в кнессете на внеочередных сентябрьских выборах.

Отмечается, для создания правящей коалиции партии Нетаньяху была нужна поддержка крайне правой партии, сразу нескольких партий, представляющих интересы религиозных евреев, а также партии Либермана.

Однако тут образовались серьезные разногласия на религиозной почве. Так, сила Либермана сейчас позиционирует себя защитником более светских слоев общества и требует, чтобы ультраортодоксальные евреи служили в армии на общих основаниях. Религиозные партии этому резко противятся, так как считают, что главная задача для мужчин – изучать Священное Писание и другие религиозные тексты, а женщинам в армии вообще не место.

Еще один важный момент подметила местная пресса. Она пишет, что ресурс премьер-министра ослаб и его соперники, кажется, это заметили. Поэтому многие из них, вероятно, постараются этим воспользоваться.

Биньямин Нетаньяху находится на посту премьер-министра с 2009 года. Несмотря на подозрение в коррупции со стороны генерального прокурора страны, он не потерял популярности в Израиле. Нетаньяху также пользуется поддержкой Вашингтона, о чем свидетельствует, в частности, недавнее признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая парламент Израиля проголосовал за самороспуск из-за провала в переговорах по созданию правительственной коалиции.

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