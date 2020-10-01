В Израиле продлили тотальный карантин из-за COVID-19

В Израиле продлили тотальный карантин из-за распространения коронавируса до 14 октября – на три дня дольше, чем планировалось ранее.

Решение приняли 30 сентября в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом, сообщает newsru.co.il.

Против продления локдауна проголосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

В список карантинных ограничений также внесли еще один пункт: запрет на посещение "сукки" (праздничный шалаш), принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле с 25 сентября ввели тотальный карантин на две недели. Усиление карантина связано с ростом количества тяжелобольных и умерших от коронавирусной инфекции.