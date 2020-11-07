В Израиле придумали, что делать с использованными масками

Израильские аграрии выяснили, что в использованных медицинских масках можно выращивать рассаду.

Об этом заявил директор питомника "Гилат" "Еврейского национального фонда" в Западном Негеве Пабло Черкасский, передает 9 канал израильского ТВ. Он напомним, что во всем мире в настоящее время ежедневно накапливаются миллионы одноразовых масок. Такое их количество загрязняет нашу экологию, увеличивая объемы мусора.

"Я лично считаю, что с экологической точки зрения правильнее использовать многократные маски. Но потом мне пришла в голову мысль, что в использованных масках можно было бы выращивать растения вместо горшков. Я решил проверить свои догадки, наполнил маски компостом и поместил туда проросшие семена различных пород растений – деревьев и кустарников. и они дали замечательные паросли. Рассада получилась не хуже, чем в горшках", – отметил он.

Такие "горшки" можно ставить на поддон. В поддон рекомендуется налить воду. Уровень воды не должен превышать 1-2 см.

Черкасский порекомендовал выращивать в использованных масках и пряности, которые не требуют большой глубины почвы, такие как мята и базилик. Также там можно высаживать цветы и многое другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов выступил за введение штрафов за пребывание без масок или респираторов в общественных заведениях и транспорте в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.