В Израиле поднялись массовые протесты: что произошло

В субботу, 25 мая, в Израиле тысячи граждан вышли на протест против предоставления премьер-министру Беньямину Нетаньяху неприкосновенности.
Об этом сообщает Reuters. Возмущение у израильтян вызвало то, что премьер якобы пытался выбить себе иммунитет от судебного преследования и ограничить власть Верховного суда страны из-за обвинения его в коррупции.
По оценкам СМИ, на улицы Тель-Авива вышли 20 тысяч жителей. Организаторы же заявили о 80 тысячах митингующих.
Протесты в Израиле
Примечательно, что в демонстрации участвовали почти все оппозиционные партии, что является редким проявлением единства расколотой политической системы Израиля.
Протесты в Израиле
Протесты в Израиле
Протесты в Израиле
Протесты в Израиле
Протесты в Израиле
Протесты в Израиле
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нетаньяху в пятый раз победил на выборах на пост главы правительства, несмотря на объявление генерального прокурора Израиля в феврале, что он намерен обвинить его в мошенничестве.
В связи с этим в партии Нетаньяху "Ликуд" заявили, что будут добиваться иммунитета для их лидера. После избрания премьер не уточнил, будет ли он бороться за неприкосновенность.
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