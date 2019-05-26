В Израиле поднялись массовые протесты: что произошло

В субботу, 25 мая, в Израиле тысячи граждан вышли на протест против предоставления премьер-министру Беньямину Нетаньяху неприкосновенности.

Об этом сообщает Reuters. Возмущение у израильтян вызвало то, что премьер якобы пытался выбить себе иммунитет от судебного преследования и ограничить власть Верховного суда страны из-за обвинения его в коррупции.

По оценкам СМИ, на улицы Тель-Авива вышли 20 тысяч жителей. Организаторы же заявили о 80 тысячах митингующих.

Протесты в Израиле

Примечательно, что в демонстрации участвовали почти все оппозиционные партии, что является редким проявлением единства расколотой политической системы Израиля.

Протесты в Израиле

Протесты в Израиле

Протесты в Израиле

Протесты в Израиле

Протесты в Израиле

Протесты в Израиле

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нетаньяху в пятый раз победил на выборах на пост главы правительства, несмотря на объявление генерального прокурора Израиля в феврале, что он намерен обвинить его в мошенничестве.

В связи с этим в партии Нетаньяху "Ликуд" заявили, что будут добиваться иммунитета для их лидера. После избрания премьер не уточнил, будет ли он бороться за неприкосновенность.

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