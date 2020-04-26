В Израиле ослабили карантин: что разрешили

Правительство Израиля приняло послабление к режиму особого положения в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Они вступили в силу в ночь на воскресенье, 26 апреля, и будут действовать до 3 мая с исключениями на День памяти и День независимости, сообщили в Telegram-канале "Дежурный по Израилю".

Так, теперь в Израиле разрешается продажа еды в ресторанах на вынос, работа салонов красоты и магазинов, кроме торговых центров, которые остаются закрытыми.

В Израиле ослабили карантин Вести

Полный список послаблений к режиму:

Разрешается продажа еды в ресторанах на вынос (take away), без сидения за столиками, работа парикмахерских, салонов красоты, косметических кабинетов , включая лазерную эпиляцию, и магазинов за исключением крытых торговых центров.

Разрешается работа специалистов по уходу за пожилыми и за людьми с ограниченными возможностями. Специалисты смогут работать с одним подопечным или с людьми, живущими в одном доме, без физических контактов, сохраняя дистанцию 2 метра, с использованием маски и обязательной дезинфекцией при переходе от одного человека к другому.

Разрешается работа всех магазинов , кроме торговых центров, которые остаются закрытыми. При этом владелец или управляющий должен обеспечить измерение температуры входящих клиентов и опрашивать их о состоянии здоровья. Управляющий магазином должен следить за соблюдением правил гигиены и дезинфекцией поверхностей, соблюдением дистанции в 2 м между покупателями, находящимися в магазине, а также предупреждать и предотвращать скопление людей перед входом в магазин. Место, где люди будут стоять в очереди в кассу, должно быть размечено для соблюдения указанного расстояния между ними. Вход посетителей должен быть ограничен и регулироваться таким образом, чтобы на каждую работающую кассу приходилось не более двух клиентов, а в помещениях площадью от 100 кв. м – не более 4 человек на кассу. Управляющий магазином должен разработать механизм ограничения количества входящих.

Разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и косметических кабинетов при условии соблюдения всех правил, включая дезинфекцию поверхностей, кресел и инструментов. Полотенца и халаты следует отправлять в стирку после обслуживания каждого клиента. Одноразовые перчатки, используемые персоналом, должны заменяться после каждого клиента. В дополнение к обычной маске, закрывающей нос и рот, работники должны носить также маску-щиток, защищающую глаза.

Ожидается, что уже на следующей неделе в правительстве Израиля обсудят открытие детских садов, школ, торговых центров, парков, а также послабление карантинных ограничений для пожилых людей, пишет newsru.co.il.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в китайском городе Ухань, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19