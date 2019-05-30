В Израиле опять самораспустился парламент: грядут новые выборы

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск из-за провала в переговорах по созданию правительственной коалиции.

Теперь в сентябре текущего года в стране пройдут новые выборы, передает DW. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен был сформировать правительство к вечеру 29 мая.

Он намеревался создать коалицию из представителей правых и религиозных партий, но к установленному сроку не удалось достичь договоренностей.

Биньямин Нетаньяху ТАСС

Как известно, в декабре 2018 года парламент инициировал самороспуск, после этого в апреле прошли досрочные выборы. По их результатам, партия "Ликуд", которую возглавляет Нетаньяху, и новый центристский блок "Кахоль-лаван" получили по 35 депутатских мандатов.

Беньямин Нетаньяху находится на посту премьер-министра с 2009 года. Несмотря на подозрение в коррупции со стороны генерального прокурора страны, он не потерял популярности в Израиле. Нетаньяху также пользуется поддержкой Вашингтона, о чем свидетельствует, в частности, недавнее признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября 2018 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально возглавил Министерство обороны страны.

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