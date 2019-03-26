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В Израиле объявили "красную тревогу": что произошло

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На юге Израиля сработали сирены тревоги после длительного перерыва в обстрелах из сектора Газа.

"В Эшкольском региональном совете была активирована красная тревога", — сказано в сообщении пресс-службы израильской армии.

После срабатывания сирен воздушной тревоги военные идентифицировали запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории.

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Напомним, 25 марта израильские войска начали наносить удары по сектору Газа. Одной из целей ВВС Израиля стала секретная штаб-квартира палестинского исламистского движения.

Решение о силовом воздействии было принято в ответ на ракетный обстрел. Так, военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля.

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VN Ngày Nay

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

После этого Израиль объявил о начале атак по целям в секторе Газа. Позже Армия Израиля сообщила, что поразила 100 военных целей ХАМАС.

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Место
Израиль
Тег
Палестина
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