В Израиле объявили "красную тревогу": что произошло

На юге Израиля сработали сирены тревоги после длительного перерыва в обстрелах из сектора Газа.

"В Эшкольском региональном совете была активирована красная тревога", — сказано в сообщении пресс-службы израильской армии.

После срабатывания сирен воздушной тревоги военные идентифицировали запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории.

Напомним, 25 марта израильские войска начали наносить удары по сектору Газа. Одной из целей ВВС Израиля стала секретная штаб-квартира палестинского исламистского движения.

Решение о силовом воздействии было принято в ответ на ракетный обстрел. Так, военные засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля.

Новость дополняется...

Иллюстрация VN Ngày Nay

דיווח ראשוני: הופעלה אזעקת צבע אדום במועצה האזורית אשכול. הפרטים בבדיקה pic.twitter.com/EVeldtEBuU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 березня 2019 р.

בהמשך לדיווח על אזעקת צבע אדום במועצה האזורית אשכול, זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2019 года ХАМАС ударил по Тель-Авиву ракетами, в связи с чем в стране была объявлена тревога.

После этого Израиль объявил о начале атак по целям в секторе Газа. Позже Армия Израиля сообщила, что поразила 100 военных целей ХАМАС.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!