В Израиле назвали топ-5 источников заражения COVID-19

В Израиле на первом этапе пандемии главным источником распространения нового коронавируса COVID-19 внутри страны оказались синагоги.

По данным эпидемиологической службы Минздрава, там заразились 24% больных. Еще 5% подхватили инфекцию в ешивах, сообщает IsraelInfo.

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59 зараженных израильтян подхватили болезнь в 19 синагогах страны. Один из них заразил в своей общине сразу 17 человек.

На втором месте оказались отели – в них заразилось 15% от числа всех пациентов. В худшем из случаев один больной в отеле заразил пятерых, а среднее количество инфицированных из одного источника в гостиницах составило 2.64.

На третьем месте рестораны (12% заболевших). В худшем из случаев один больной заразил троих.

Ещё 7% больных подхватили новую болезнь в супермаркетах, там один больной заражал в среднем 1.33 человек.

Основным же источником заражения стали граждане и приезжие, возвращавшиеся из других стран (47% случаев).

В Израиле назвали главные источники заражения COVID-19 Коллаж

Напомним, по данным на 1 апреля в Израиле подтвердили 6 092 случаев COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заболела коронавирусом.

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