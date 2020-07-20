В Израиле началась забастовка медсестер из-за COVID-19

В Израиле 20 июля началась забастовка медсестер и медбратьев на фоне роста заболеваемости коронавирусом (COVID-19).

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Как сообщает The Jerusalem Post, они требуют от правительства увеличения оплаты труда.

Медперсонал недоволен тем, что многих медсестер и медбратьев в последние месяцы перенаправили на работу в инфекционные отделения с больными коронавирусом людьми.

Также многие из них сейчас на карантине, поэтому те, кто продолжает работать, сталкиваются с двойной нагрузкой.

Из-за забастовки будут отменены некоторые плановые операции, сокращен прием анализов, закрыты клиники вакцинации.

В обычном режиме продолжат работать только коронавирусные отделения в больницах, а также дежурные сестры, которые оказывают экстренную помощь больным.

Забастовка медсестер началась в Израиле jpost.com

По состоянию на 20 июля в Израиле болеют коронавирусом более 28 тыс. человек. За все время пандемии в стране подтвердили 50 тыс. заражений, но более 21 тыс. человек уже выздоровели. Скончались 409 человек.

Как писал OBOZREVATEL, 17 июля правительство Израиля приняло решение усилить карантин из-за второй волны коронавируса.