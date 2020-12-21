В Израиле могут полностью закрыть небо из-за мутации COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал полностью закрыть небо страны для пассажирских рейсов из-за распространения мутировавшего вида коронавируса N501Y, который обнаружили в Великобритании.

Во время выступления на заседании правительственной комиссии по COVID-19 в понедельник, 21 декабря, он отметил, что в стране нужно повторить меры, принятые во время первой волны коронавируса, передает ТАСС.

Пока что власти Израиля запретили въезд из Великобритании всем, кроме собственных граждан.

"Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это – полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они еще проверяют, что это за инфекция", – заявил политик.

Отметим, Великобритания оказалась в международной изоляции после обнаружения в стране мутировавшего вида COVID-19. Так, ограничения на въезд из страны ввели власти большей части европейских стран – Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции. Португалия разрешила въезд только своим гражданам. Швеция планирует официально пополнить список стран, запретивших въезд из Великобритании, 21 декабря.

Испания планирует приостановить авиасообщение, если аналогичные меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза.

Вместе с тем, среди жителей страны началась паника, полки в супермаркетах пустеют из-за боязни прекращения поставок продуктов из стран ЕС.

Подробнее о ситуации в Великобритании читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним:ранее в Израиле объявили все страны мира "красной" зоной – по приезду из них нужно пройти двухнедельный карантин или дважды получить отрицательный тест на коронавирус.20 декабря в стране началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer. Первым прививку в прямом эфире сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

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