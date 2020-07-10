В Израиле людей закрыли по домам: ситуация с коронавирусом накалилась

В Израиле за сутки 9 июля был установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: инфекцию выявили у 1464 человек.

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Это самый большой суточный прирост за все время эпидемии. Из-за новой вспышки коронавируса власти решили на неделю ограничить выход на улицу жителей отдельных кварталов в Иерусалиме, Бейт-Шемеш, Лоде, Рамле и Кирьят-Малахии, а также въезда и выезда из них, передает DW.

Эти ограничения вступили в силу в полдень 10 июля. В то же время правительство подготовило пакет помощи для граждан.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на пресс-конференции, в ходе которой признал, что решение возобновить работу бизнеса в стране было преждевременным.

"Я беру на себя за это полную ответственность", – сказал он журналистам.

Добавим: по данным на 10 июля в Израиле зафиксировали более 35 тыс. случаев заражения, 350 человек умерли.

Статистика на 10 июля. Источник: worldometers.info

4 июля в стране был установлен предыдущий антирекорд по новых выявленных случаях COVID-19 (+1115 за сутки), тогда как в апреле заболеваний почти не было.

Новые случаи за день. Источник: worldometers.info

Динамика активных случаев. Источник: worldometers.info

Количество летальных случаев, выявленных за сутки. Источник: worldometers.info

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