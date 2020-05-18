В Израиле изобрели маску с пультом дистанционного управления, которая открывается, позволяя более безопасно есть в ресторанах.

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Как сообщает Reuters, к маске будет прикреплен специальный шнур с рычагом на конце. При нажатии, в маске будет открываться прорезь для рта. Таким образом можно будет безопасно есть твердую пищу, но могут возникнуть проблемы с соусами и мороженым.

"Вы едите, а когда убираете вилку, закрываете маску. Так вы защитите и себя, и окружающих", – рассказал вице-президент Avtipus Patents and Inventions Асаф Гительис.

Компания, заявила, что планирует начать производить маски в течение нескольких месяцев и установит на них цены около 1-3 долларов.

В Израиле изобрели маску, позволяющую есть и пить, не снимая её Reuters

В Израиле изобрели маску, позволяющую есть и пить, не снимая её Reuters

Тем не менее, люди, попробовавшие изобретение, разделились во мнении. Аспирант Офир Хамейри сказал, что такая вещь "просто необходима". А вот музыкант Рон Зильберштейн столкнулся с проблемами как раз-таки из-за мороженого.

"Я не думаю, что в этой маска можно есть мороженое – оно ​​капает повсюду. Я бы не хотел носить её потом", – отметил он.

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