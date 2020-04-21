В Израиле главные политические противники объявили о создании коалиции

В Израиле лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц объявили о создании правительства национального единства.

Как сообщает DW, в рамках соглашения стороны договорились о ротации на посту премьер-министра: в ближайшие 18 месяцев эту должность будет занимать Нетаньяху, затем его сменит Ганц,

Обе стороны подтвердили, что создание большой коалиции необходимо в связи с пандемией коронавируса.

Ганц и Нетаньяху объявили о создании большой коалиции в Израиле

"Мы предотвратили проведение четвертых выборов. Мы будем защищать демократию", – написал Бени Ганц в Twitter. Кроме того, он пообещал бороться против пандемии коронавируса и заботиться о гражданах страны.

Напомним, накануне в Тель-Авиве прошла акция протеста за "спасение демократии". Демонстранты выступили против коалиционных переговоров Нетаньяху и Ганца.

2 марта в Израиле состоялись досрочные парламентские выборы, которые стали третьими в течение одного года. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого у Нетаньяху и Ганца снова не получилось договориться о создании правительства, в том числе и в дополнительно отведенный на это срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль с 19 апреля ослабил условия карантина и самоизоляции, которые ввели после вспышки коронавируса COVID-19.